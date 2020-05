Tentato furto a Pontedera, qualcosa va storto e il colpo fallisce: indagini in corso

Durante la notte scorsa, a Pontedera, un bar tabacchi è stato lo scenario di un tentato furto. I malviventi, con un grosso furgone, hanno tentato una 'spaccata' nell'esercizio situato in una piccola area di servizio alla periferia della città, utilizzando proprio il mezzo per sfondare nel negozio e scardinare il distributore automatico di sigarette. Qualcosa però non ha funzionato e il colpo non è riuscito.

Sull'accaduto indagano i carabinieri, tramite l'analisi al momento dei filmati delle telecamere di video sorveglianza della stazione di servizio e quelle poste nella zona. È probabile che i malviventi abbiano raggiunto l'area di servizio con più mezzi ma qualcosa li abbia messi in fuga. Il furgone è rimasto abbandonato sul luogo del tentato furto, ed è risultato essere stato rubato pochi giorni fa nella zona.