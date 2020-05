Uomo senza vita ritrovato nel fiume a Lastra a Signa, accertamenti in corso

Ieri mattina, a Lastra a Signa, il corpo di un uomo è stato ritrovato senza vita in Arno. Si tratta di Giuseppe Manetti, 77enne residente a Signa. La notizia è riportata su La Nazione.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Signa, l’uomo potrebbe essere scivolato e caduto accidentalmente nel fiume o essere stato colto da un malore. Stando alle prime verifiche, sul corpo inoltre non sarebbero presenti segni di violenze o lesioni e il decesso sarebbe avvenuto per annegamento. Al momento l’ipotesi del suicidio sarebbe stata esclusa poiché la vittima non avrebbe lasciato alcun messaggio o biglietto.

Sarebbe stata un’abitudine dell’uomo, pensionato e senza moglie né figli, andare a passeggiare in quel tratto del fiume, lungo l’argine. In quel punto sono presenti alcune scalette in pietra che portano alla riva del fiume e alcuni spazi utilizzati dai pescatori. Sempre secondo i carabinieri l’uomo potrebbe essere sceso e poi, a causa di un malore o per scivolamento, potrebbe essere caduto nel fiume. Il corpo sarebbe poi stato trasportato per alcuni metri dal Bisenzio finendo in Arno e arenandosi sulla sponda, dove è stato avvistato.

L’incidente potrebbe essere accaduto venerdì mattina mentre la salma è stata avvistata da un passante ieri mattina, quando è stato notato qualcosa tra la vegetazione del fiume sotto il ponte Bisenzio, alla confluenza con l’Arno, nel tratto fra l’ex Tiro al Volo e il campo sportivo.

La Misericordia di Lastra a Signa ha recuperato il corpo e lo ha condotto al reparto di Medicina Legale di Careggi dove l’autopsia fornirà ulteriori dettagli. Il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, ha espresso un messaggio di cordoglio rivolto a tutti i cari dell’uomo.