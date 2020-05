Agricoltura, bando da 3 milioni per Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio e Appennino Pistoiese

Oltre 3 milioni di euro dal Programma di sviluppo rurale (Psr) della Toscana per un bando che finanzierà progetti speciali delle aree interne, presentati da soggetti pubblici e privati dell’area Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio e Appennino Pistoiese. È quanto prevede una delibera presentata dall’assessore all’agricoltura Marco Remaschi nell’odierna seduta della Giunta regionale.

Saranno finanziati progetti per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori; progetti di sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali; progetti di conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità; progetti per la prevenzione delle conseguenze da calamità naturali e avversità atmosferiche e dei danni arrecati alle foreste da incendi e calamità naturali; progetti che valorizzino il pregio ambientale degli ecosistemi forestali; progetti di sostegno alla creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e alla loro promozione.

“Si tratta di un atto importante – sottolinea Remaschi – per lo sviluppo economico dell’area nord-appenninica della Toscana, che offre alle istituzioni, alle imprese e a tutti i cittadini l’opportunità di lavorare in modo condiviso per valorizzarne le grandi potenzialità. E anche un’occasione unica per cercare di interrompere il progressivo calo demografico e lo spopolamento di queste zone che devono invece diventare più forti e competitive, in grado di garantire sviluppo e occupazione ai suoi abitanti”.

I progetti presentati dai soggetti pubblici e privati per accedere ai fondi messi a disposizione dal bando (3.103.000 euro) dovranno ricadere interamente all’interno del territorio di uno o più dei 38 comuni dell’area Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio: Camporgiano, Careggine, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Villa Collemandina, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Casola in Lunigiana, Comano, Fivizzano, Zeri, Aulla, Bagnone, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca Lunigiana, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Pescaglia, Abetone-Cutigliano, Sambuca Pistoiese, San Marcello-Piteglio, Vagli Sotto, Marliana, Pontremoli.

