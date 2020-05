Al via la riasfaltatura di due strade a Quarrata

Al via domani, martedì 26 maggio, i lavori di riasfaltatura delle vie Trento (nel tratto compreso tra la zona dello stadio e l’intersezione con via Asiago) e via Boschetti e Campano (nel tratto tra gli incroci con via Asiago e con via Cancherini).

I lavori, realizzati da Publiacqua in collaborazione con il Comune di Quarrata, avranno una durata di tre giorni e termineranno dunque venerdì 29 maggio.

Per permettere l’esecuzione delle opere saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità segnalate sul posto con apposita cartellonistica. In particolare sarà istituto il divieto di transito e di sosta su entrambi i tratti di strada interessati dai lavori, pertanto sarà anche precluso l’accesso a via Asiago dal lato zona stadio.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa