Auto contro moto in Valdera, elisoccorso e vigili del fuoco per incendio radura

Incidente stradale all'ora di pranzo in via Pinucci a Crespina Lorenzana. Un'auto e una moto si sono scontrate, tra i due feriti uno di questi è in condizioni gravi. Sul posto l'elisoccorso Pegaso e i vigili del fuoco di Ponsacco e Cascina. Questi ultimi sono stati chiamati per domare un piccolo incendio partito con tutta probabilità dal calore della marmitta della moto, andando a bruciare la radura lungo la strada. Presente anche la polizia municipale per i rilievi e la gestione del traffico.