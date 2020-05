Biblioteca di Montelupo, al via la programmazione culturale online

Potremmo dire: MMAB fase 2.

Nel periodo di chiusura totale il MMAB, grazie all’esperienza del diario collettivo montelupino “Ghost writers – Montelupo Racconta” è stato un punto di riferimento per molti cittadini, raccogliendo oltre 110 riflessioni, spunti, pensieri dei cittadini e creando intorno al blog della biblioteca un vero e proprio fermento.

Da oggi la biblioteca affronta ora una nuova sfida: quella di offrire i servizi di prestito e restituzione in presenza e soprattutto in sicurezza, spostando online l'offerta culturale aggiuntiva che veniva abitualmente svolta nei locali del MMAB.

«Ancora non sappiamo, infatti, quando e come sarà possibile riprendere le abituali attività laboratoriali e di intrattenimento in presenza, ma anche quando queste potranno riprendere, è sempre più necessario integrare l'offerta culturale in presenza a quella a distanza, dando la possibilità a tutti di fruirne. Si tratta di ripensare i linguaggi e le modalità di fruizione dei contenuti, pensando a tutto questo come un'opportunità invece che come un limite», afferma l’assessore alla cultura Agliaia Viviani.

Da queste considerazioni nasce “MMABedì: ogni giorno MMAB”, una programmazione che integra gli strumenti del blog della biblioteca con la pagina facebook del MMAB, spostandosi dall'una all'altra secondo le specifiche caratteristiche del contenuto da veicolare.

Il programma è dunque declinato su base settimanale, con eccezioni legate a particolari ricorrenze, e una rubrica mensile. Nel dettaglio:

· Lunedì “Gira e rigira”: rubrica dedicata al cinema, con il consiglio di un film che si può trovare in DVD al MMAB per il prestito, oppure sulla piattaforma MLOL (Media Library OnLine) oppure ancora nel catalogo open di RaiPlay.

· Martedì “Il segnalibro”: classici consigli di libri di narrativa rivolti a tutti. I libri saranno scelti tra quelli disponibili al prestito presso il MMAB oppure in formato digitale sulla piattaforma MLOL;

· Mercoledì “Ripescando (tra Arno e Pesa)”: questa rubrica è dedicata invece al passato di Montelupo, attingendo ai documenti presenti nell'archivio, ai video e agli articoli prodotti dal Comune di Montelupo nel tempo, per ritrovare le caratteristiche dello specifico territorio che è contenuto appunto tra i due fiumi Arno e Pesa;

· Giovedì “(AS)saggi di libri”: i consigli bibliografici che riguardano in modo specifico la saggistica;

· Venerdì “I favolosi venerdì Online”: il venerdì pomeriggio era per il MMAB il momento dedicato ai bambini, con letture animate, laboratori, attività ludico-didattiche. Ci spostiamo sul web per proporre loro nuove attività a distanza, iniziando con la collaborazione con la neonata associazione montelupina “Lupus in fabula”, che chiama all'appello i cittadini tutti per leggere le “Favole a merenda” ai bambini:

· Sabato “Eletta schiera”: la rubrica musicale dedicata ai cantautori nostrani con curiosità e indicazioni di ascolto o di approfondimento bibliografico;

· Domenica “Oltre confine”: uno sguardo sui Paesi “altri”, lontani da noi, consigliando libri e film disponibili al prestito al MMAB o su MLOL che possano aiutarci a uscire dai confini nazionali per sbarcare altrove.

Resta la consueta rubrica mensile “Morti di fama”, dedicata ai personaggi noti nella ricorrenza della loro scomparsa, cogliendo l'occasione per parlare del loro lascito culturale nel nostro presente. Per le date speciali, invece proponiamo bibliografie e filmografie organizzate in infografiche che possano aiutare il nostro pubblico di lettori a approfondire il tema della giornata che celebriamo; per i più piccoli, nelle date speciali, selezioniamo link a video o canzoni che spieghino con semplicità e con grafica accattivante i temi storici della giornata: SpecialMMAB.

La programmazione è in progress come si addice a uno strumento web, che ha il dovere di essere flessibile e adattabile in ogni momento alle nuove esigenze che vengono avanzate dall'utenza, oltre che alle nuove possibilità offerte dal mondo digitale. Le rubriche potranno essere implementate, anche ricorrendo a forme di partecipazione da parte della cittadinanza.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa