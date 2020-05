Centri Estivi, questionario ai genitori di Scandicci per migliore gestione

Un questionario del Comune di Scandicci rivolto a tutti i genitori con figli tra i 6 e i 14 anni, per organizzare al meglio e in sicurezza le attività e gli spazi dei Centri Estivi di qualità che saranno organizzati a partire dalla metà di giugno. A Scandicci negli ultimi anni i Centri Estivi hanno rappresentato sempre più un’importante occasione educativa per bambini e ragazzi, fino all’organizzazione lo scorso anno dei Centri Estivi di qualità con contributi alle famiglie e una convenzione tra il Comune e le associazioni organizzatrici per riconoscere elevati standard nell’offerta formativa e ludica; quest’anno si replica, con il coinvolgimento delle scuole, di numerosi soggetti organizzatori e di molti spazi cittadini in più per far fronte alla necessità di rispettare i distanziamenti tra ragazzi imposti dalle norme anticovid.

“Per organizzare al meglio spazi e attività, è estremamente importante sapere quale sia l'interesse reale delle famiglie – è l’appello del Comune di Scandicci ai genitori - vi chiediamo pertanto 5 minuti del vostro tempo per compilare un breve questionario dove potrete esprime le vostre preferenze per i centri estivi 2020. Non si tratta di una prenotazione, tanto meno di un'iscrizione, ma solo di una manifestazione di interesse; solo insieme potremo fare di Scandicci ‘La città per i ragazzi’”. Partecipare è semplice, basta andare al Portale Web Genitori, cliccando entro mercoledì 27 maggio 2020 il link https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=scandicci che rimanda all'applicazione già utilizzata per la mensa scolastica; questa stessa applicazione dovrà poi essere utilizzata nelle prossime settimane anche per le iscrizioni vere e proprie.

Per il primo accesso (se non sono mai state create le credenziali USERNAME e PASSWORD) cliccare REGISTRATI, sul portale genitori, per creare la nuova utenza.

Per le famiglie che hanno bambini che già frequentano la mensa, si dovrà registrare l’adulto di riferimento, colui che ha effettuato l’iscrizione cartacea del servizio mensa l’anno scolastico precedente. Le credenziali usate sull’app sono le stesse che potranno essere utilizzate sul portale web genitori.

In caso i genitori avessero già le credenziali, potranno recuperarle in autonomia cliccando su “problemi con accesso”, altrimenti potranno contattare via email cred@comune.scandicci.fi.it .

Una volta effettuato l’accesso sul portale, sarà sufficiente cliccare su “Iscrizioni Online”, scegliere il servizio “Manifestazione interesse Centro Estivo” e per ciascun figlio compilare un questionario.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa