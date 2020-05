Forza Italia: “Poggiosecco, Viale Guidoni, Piastra di Careggi: cittadini esasperati”

“In questi giorni abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di cittadini esasperati, a causa di situazioni preoccupanti e che incidono fortemente sulla tranquillità e sulla sicurezza del vivere quotidiano; situazioni purtroppo che non sono casi isolati ma ricorrenti”. Queste le parole di Jacopo Cellai, Capogruppo Forza Italia e Coordinatore cittadino Azzurro, Giulio Sbal, Responsabile Dipartimento Sicurezza Forza Italia Firenze, e di Giampaolo Giannelli, membro della Giunta Azzurra cittadina con delega all'Immagine e alla Propaganda.

“Infatti - sottolinea Cellai - l'ex Ospedale di Poggiosecco (sito in via Incontri), che era stato a lungo occupato e poi finalmente sgomberato nel 2013, da qualche giorno ha visto nuovamente salire la tensione. L'ex ospedale, infatti, è stato oggetto di una nuova occupazione, da parte di extracomunitari nordafricani, che hanno anche cercato di allacciarsi abusivamente ad una cabina dell'Enel presente nell'ex ospedale, col risultato di lasciare al buio una larga fetta della collina di Careggi, coi danni che si possono immaginare per i residenti. L'episodio, malgrado l'intervento delle Forze dell'Ordine, si è ripetuto più volte nei giorni scorsi. E' quindi indispensabile mettere in sicurezza questa area che da settimane ha visto ripopolarsi di nuovi occupanti l'ex Ospedale, creando pesanti problemi ai residenti”.

“Un altro grave episodio di cronaca nera, sempre in zona, è avvenuto nei giorni scorsi, con l'assalto notturno al bar della Piastra di Careggi da parte di alcuni ladri che hanno trafugato il registratore di cassa; così non si può andare avanti - aggiunge Giulio Sbal - situazioni come questa creano estrema preoccupazione nella cittadinanza”.

“Sempre nei giorni scorsi - continua Giannelli - abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di cittadini esasperati, residenti in viale Guidoni, Via Torre degli Agli, che denunciano il ritorno in grande stile del mondo della prostituzione”.

“Il problema - precisa ancora Giannelli - è che oltre al via vai di auto, alla presenza di prostitute, i cittadini segnalano la presenza di bisogni fisiologici ovunque, vetture appartate in luoghi dove i residenti portano fuori il cane o escono semplicemente a fare due passi. Situazioni gravi, che incidono negativamente anche sull'aspetto psicologico dei cittadini: così non si può andare avanti. Una situazione insostenibile, un quartiere tornato indietro alla fase pre-covid, che necessita di un intervento immediato di messa in sicurezza”.

“Chiediamo con forza all'Amministrazione comunale - concludono Cellai, Sbal e Giannelli - di intervenire con prontezza ed efficacia per risolvere queste ed altre problematiche presenti in città, dove, in piena fase 2, sembra che la legalità sia completamente scomparsa, a scapito della tranquillità e della sicurezza dei fiorentini”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa