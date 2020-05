Frana e fogna in sistemazione a Orsigna

Partiranno tra qualche giorno i lavori di stabilizzazione di una frana e di rifacimento delle rete fognaria a Orsigna. Intanto stamani, lunedì 25 maggio, è iniziato l'allestimento del cantiere per permettere l'avvio degli interventi. L'opera, per un costo complessivo di 320.000 euro, è finanziata per 55.000 euro dal Comune e per la restante parte con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. I lavori proseguiranno fino a dicembre con una pausa nel mese di agosto.

«Questa importante opera finalmente prenderà il via – dice l'assessore ai lavori pubblici Alessio Bartolomei - e occorrono diversi mesi per portarla a termine. Ringrazio gli abitanti di Orsigna per avere accettato il disagio che questi interventi comporteranno e, in accordo con loro, abbiamo deciso di sospenderli nel mese di agosto, così da permettere un più facile accesso al paese proprio nel periodo che registra un maggior numero di presenze in questo territorio. I lavori sarebbero dovuti partire la scorsa estate, purtroppo ci sono stati ritardi ulteriormente prolungati a causa della pandemia da Covid-19».

Per permettere lo svolgimento degli interventi, tutelando l'incolumità pubblica, saranno adottate alcune limitazioni al transito e alla sosta dei veicoli. Pertanto da stamani è iniziato l'allestimento del cantiere: una volta pronto, nell'arco di qualche giorno, partiranno i lavori che si protrarranno fino al 9 dicembre 2020. In questo periodo, escluso il mese di agosto, sarà il vigore questo provvedimento alla viabilità. Dalle ore 7 alle 19, in via dell'Orsigna - nel tratto in prossimità dell'abitato di Orsigna per circa 100 metri a sud di via Casa Sandrella - sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di emergenza. Il percorso alternativo, accessibile agli autorizzati tra i quali i residenti, affitturai e proprietari di seconde case, è stato individuato nella viabilità di fondovalle adiacente al torrente Orsigna.

In via dell'Orsigna – nel tratto in prossimità dell'abitato di Orsigna a nord di via Casa Sandrella – non sarà possibile sostare né circolare, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di emergenza. Anche in questo caso è stato previsto il percorso alternativo lungo il torrente Orsigna.

In via Casa Sandrella - tratto in prossimità di via dell'Orsigna – saranno vietate la sosta (con rimozione forzata) e la viabilità, esclusi i mezzi di soccorso e di emergenza, frontisti, residenti o affittuari in caso di necessità estreme ed urgenti.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa