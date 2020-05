Frecce tricolori per il 2 giugno, Guerini: "Abbraccio all'Italia"

Le Frecce Tricolori passeranno sopra ogni regione d'Italia per celebrare la Festa della Repubblica. Dalle prossime ore fino al 2 giugno, gli aerei dell'Aeronautica Militare sorvoleranno tutte le zone d'Italia. Non sarà possibile permettere la parata a Roma il 2 giugno, quindi la manifestazione sarà in tutta la nazione. In Toscana il passaggio delle Frecce avverrà martedì 26 maggio, il centro della manifestazione sarà la città di Firenze.

"La nostra bandiera è simbolo di unità: da oggi le Frecce Tricolori la disegneranno ogni giorno nel cielo italiano, sorvolando tutte le regioni. Sarà un grande abbraccio agli italiani che si chiuderà a Roma il 2 giugno per la Festa della Repubblica" ha scritto su Twitter il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.