Incontriamoci al Parco, il 5x1000 per sostenere il progetto a Montespertoli

In occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi, tutti i contribuenti potranno destinare il 5x1000 della loro imposta IRPEF a enti e associazioni, per sostenere attività sociali.

Tra i beneficiari sono inseriti anche i Comuni, e l'Amministrazione Comunale di Montespertoli ha deciso di destinare questi fondi per finanziare progetti educativi di sostegno all'handicap. In particolare, destinando il 5x1000 al Comune di Montespertoli, saranno sostenute le attività del progetto “Incontriamoci al Parco”, lo spazio multifunzionale per laboratori creativi e di relazione aperto a tutti i ragazzi di Montespertoli che da quest'anno ha trovato nuova collocazione, per i mesi invernali, nel nuovo spazio del CIAF.

"Incontriamoci al parco è una realtà importante del nostro territorio" dichiara Daniela Di Lorenzo, Assessore alle Politiche Sociali, "Basta una firma per mantenere attiva questa comunità, chiedo quindi ai cittadini di aiutarci a portare avanti il progetto donando il loro cinque per mille al Comune di Montespertoli che potrà così sostenere l'iniziativa."

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa