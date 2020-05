Lega Giovani Firenze: "Sosteniamo gli imprenditori del mondo delle discoteche"

Andrea Picchielli, Coordinatore Provinciale Lega Giovani Firenze, e Manfredi Ruggiero, Coordinatore Cittadino Lega Giovani Firenze intervengono per dare voce alle tante preoccupazioni dei proprietari e dei gestori delle discoteche che, a Firenze come nel resto d'Italia, soffrono della crisi economica causata dall’emergenza covid-19.

“Il nostro Coordinatore Federale della Lega Giovani, l’On. Luca Toccalini sta portando avanti le istanze di imprenditori e dei tanti lavoratori del settore. Ci avviamo alla stagione estiva e giustamente gli esercenti chiedono aiuti economici importanti e soprattutto regole certe per una ripartenza in sicurezza, perché saltare una stagione per qualcuno può significare perdere il lavoro.

Non guardiamo il settore della movida dal lato esclusivo del divertimento - concludono Picchielli e Ruggiero - ma guardiamolo con gli occhi di un settore economico che chiede norme certe, semplici e un aiuto per ripartire”.

Andrea Picchielli - Coordinatore Provinciale Lega Giovani Firenze

Manfredi Ruggiero - Coordinatore Cittadino Lega Giovani Firenze