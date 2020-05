Lite tra occupanti di uno stabile, spuntano mazze e coltelli: tre persone in ospedale

Si sono fronteggiati armati di mazze e coltelli nella notte tra sabato e domenica in viale Pieraccini a Firenze. Protagonisti due gruppi di persone stranieri, uno romeno e l'altro marocchino. decine i partecipanti, mentre tre le persone finite in ospedale: si tratta di una donna di 44 anni marocchina e il marito di lei 55enne che ha riportato la frattura di tre costole, infine un 39enne romeno per una ferita di coltello al gluteo. La lita sembra sia legata a motivi di convivenza all'interno di uno stabile occupato. Sul posto è intervenuta la polizia che sta svolgendo le indagini.