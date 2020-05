Luoghi del Cuore FAI, al settimo posto il Castello di Sammezzano

Primi risultati davvero sorprendenti per la decima edizione de “I Luoghi del Cuore” di FAI. A 20 giorni dal lancio del Censimento ben 226.953 voti raccolti, più del doppio rispetto allo stesso periodo dell'edizione 2018. Dati che sottolineano un amore e un attaccamento sempre maggior verso il nostro patrimonio.

Al settimo posto il Castello di Sammezzano (Reggello, Toscana) con 1627 voti già primo classificato nel 2016, la cui storia tiene ancora molti Italiani con il fiato sospeso desiderosi di un futuro di tutela e valorizzazione per il Castello . Le prime regioni per ordine di voti sono Lombardia (30.000 voti), Puglia (24.096 voti) e Sicilia (22753 voti); Novità dell’edizione 2020 due classifiche speciali “ Italia sopra i ‘600 mt”, Borgo Universo, Anelli, AQ 1337 voti (sedicesimo nella classifica nazionale) e “Luoghi storici della salute” in testa di questa classifica l’Antico Stabilimento Termale a Porretta Terme con 1192 voti (diciottesimo nella classifica nazionale) BEN 8 REGIONI DIVERSE TRA LE PRIME DIECI CLASSIFICATE PER MAGGIOR NUMERO DI VOTI LOMBARDIA 30.000 voti PUGLIA 24.096 voti SICILIA 22753 voti CAMPANIA 18010 voti LIGURIA 15925 voti TOSCANA 15419 voti UMBRIA 14736 voti MARCHE 11802 voti

Il Censimento si riconferma così strumento per eccellenza scelto dagli italiani per far sentire la propria voce a favore di piccole e grandi bellezze da non dimenticare.

I risultati ottenuti nei 18 anni dimostrano la valenza sociale del progetto ma anche la sua natura concreta e fattiva in grado di accendere i riflettori dell’opinione pubblica su luoghi da salvare, proteggere o semplicemente valorizzare perché poco noti e di contribuire in maniera significativa a cambiarne le sorti. Il FAI ha infatti sostenuto e promosso ben 119 progetti di recupero e valorizzazione di luoghi d’arte e di natura in 19regioni. Nelle nove edizioni realizzate sin qui, grazie a più di 7 milioni di voti ricevuti - di cui più di 2,2 milioni nell’ultima edizione del 2018 - è stato inoltre possibile costruire una mappatura unica e spontanea di oltre 37.000 luoghi dalle tipologie più varie, che interessano oltre l’80% dei Comuni italiani.

Alcuni sono stati segnalati da una sola persona, per altri invece si sono mobilitate decine di migliaia di cittadini.

E sono più di 900 gli straordinari comitati spontanei che si sono attivati per raccogliere voti, e che hanno persegu ito con ineguagliabile tenacia l’obiettivo di offrire un’occasione di rinascitaal loro “luogo del cuore"

Fonte: Ufficio stampa