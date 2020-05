Leggerissimo, episodio XXVIII: sport e storia, ospite Marco Cattaneo

Su Radio Lady torna la rubrica Leggerissimo, condotta da Irene Rossi con Gianmarco Lotti, che ha l'obiettivo di consigliare buone letture e di condividere esperienze letterarie.

La ventottesima puntata è andata in onda in forma allungata, come ai bei tempi. Protagonisti sport e storia: si parla di Essere campioni è un dettaglio di Paolo Bruschi e di Mar del plata di Claudio Fava.

Si torna a avere ospiti e che ospiti! Per presentare il suo nuovo libro Sfidare il cielo è intervenuto Marco Cattaneo, scrittore e giornalista di Sky. Il libro racconta la storia dell'Europa attraverso ventiquattro partite di calcio, si va dalla prima sfida tra nazionali nel 1872 al Mondiale 2018. Cattaneo ha poi parlato di calcio e sport in generale e dato qualche interessante suggerimento letterario. Sulla pagina di Radio Lady rivedere la diretta Facebook.

Appuntamento alla prossima puntata di Leggerissimo, in onda lunedì 1 giugno (potrebbero esserci variazioni a causa del Covid-19).

Non dimenticate! Se lavorate in librerie, biblioteche o a stretto contatto coi libri oppure se semplicemente non potete vivere senza, contattateci e potrete venire ospiti in trasmissione. Altrimenti anche semplici consigli di lettura sono ben accetti!

