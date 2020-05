In auto con più di un chilo di marijuana, arrestato

Un giovane è stato arrestato a Firenze dopo esser stato trovato in possesso di 1,2 chili di marijuana. La guardia di finanza lo ha scoperto a Coverciano all'interno do un'utilitaria. L'atteggiamento dell'uomo era sospetto e dall'auto arrivava un forte odore: le fiamme gialle hanno perquisito il veicolo e hanno trovato lo stupefacente. In casa del giovane, di origini marocchine, è stato trovato anche un bilancino di precisione. Gravato da precedenti di droga, è stato portato a Sollicciano.