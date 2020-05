Arriva 'Montespertoli Multi Shop Delivery', prodotti di zona a domicilio

Quando si dice l'unione fa la forza. Non è servito il lockdown a spegnere l'entusiasmo delle attività commerciali del territorio nel comune di Montespertoli.

Unite, hanno fatto nascere "Montespertoli Multi Shop Delivery" fondato su Facebook con la voglia e l'interesse di tenere stretto contatto con il cliente. Una vera e propria vetrina di tutte le attività dove hanno la possibilità di esporre i propri prodotti e servizi. "Il gruppo era partito con poche attività circa tre, per poi nei giorni successivi grazie al passaparola arrivare ad un bel numero di circa venti attività" spiegano. All'interno del gruppo ogni attività è amministratrice dei propri post in modo da rendere più fruibile il lavoro.

Una vetrina a 360 gradi dove ogni giorno vengono postate offerte, prodotti con la possibilità di riceverle direttamente a casa.

Lista delle attività presenti:

Da Silvano Botinaccio (alimentari pizzeria), Ristorante Bistrot Lo Zero, Gioielleria Sardelli, Diamoci Un Taglio (parrucchiere), Mitos Bruna (parrucchiere), All Beauty Benessere (estetista e centro benessere), Azienda Agricola Valleprima, Liliumed (prodotti sanificanti e medicali), Bottega alimentare Il Castellano, Pescheria Il Corsaro, Codex (abbigliamento), UnipolSai (assicurazioni), La Tabaccheria, Tenuta Coeli Aula, Join Us (bar pizzeria), Il Mondo Degli Gnomi (ristorante pizzeria), C’è Che C’è (articoli da regalo e casalinghi), Chapeau (parrucchier), Tenuta Moriano, Agenzia di Viaggio TravelMente , Osteria Del Tempo Perso (ristorante pizzeria), Arte e Legno L.S.C Design (arredamento).