Montesport: si dimette Giulia Pistolesi, al suo posto Luigi Cantini

La società MONTESPORT comunica di aver accettato le dimissioni di Giulia Pistolesi dall'incarico di tecnico e giocatore della prima squadra. La società sarà sempre grata a Giulia per lo splendido percorso iniziato 10 anni fa con l’augurio di un futuro ricco di successi e soddisfazioni sportive.

Per la conduzione della prima squadra che parteciperà al prossimo campionato nazionale B2, la dirigenza del MONTESPORT Volley ha ottenuto la disponibilità del Prof. Luigi Cantini, coach di comprovata esperienza soprattutto in serie B1. Al nuovo coach ed al nuovo staff tecnico, i migliori auguri da parte della società per la nuova avventura sportiva.