Nidi e spazi gioco: a giugno le iscrizioni per i servizi all’infanzia comunali di Scandicci

Saranno effettuate nel mese di giugno le iscrizioni per l’accesso ai servizi educativi comunali per l’infanzia per l’anno educativo 2020-2021. Possono essere iscritti tutti i bambini nati nel periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 maggio 2020 residenti nel Comune di Scandicci. Requisito indispensabile, per l’iscrizione nella graduatoria, è la residenza nel Comune di Scandicci del bambino con almeno uno dei genitori. La domanda di iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente on line collegandosi al sito www.comune.scandicci.fi.it e cliccando su “Servizi on line” nella sezione “Istruzione e Formazione” – Iscrizione on line nidi e spazi gioco anno educativo 2020 – 2021.

Per accedere alle iscrizioni on line occorre: CNS (Carta Nazionale dei Servizi come ad esempio la tessera sanitaria attivata e relativo lettore); CREDENZIALI DI ACCESSO se già in possesso; per ottenerle (se non già in possesso) occorre utilizzare il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), per ottenere lo user name e la password necessarie alla compilazione della domanda on line. Si consiglia pertanto alle famiglie interessate a fare la domanda di iscrizione di anticiparsi, per quanto riguarda l’attivazione della CNS o per l’ottenimento dello SPID, per ottenere le credenziali per l’accesso.

L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente da un genitore o tutore del bambino; non è necessario compilare alcuna domanda cartacea in quanto l’iscrizione viene compilata direttamente on line.

Seguirà, sempre sul sito del Comune comunicazione con la data esatta di apertura delle iscrizioni e altre informazioni utili.

L’assessorato alla Pubblica istruzione e ai Servizi educativi informa che, non essendo stato possibile organizzare gli “open day”, nella pagina facebook “Dire fare giocare in Comune” è visibile la presentazione dei servizi comunali per l’infanzia.

Fonte: Comune di Scandicci - Uffiico Stampa