L'orsetto Asso spiega cos'è il Covid-19: l'audiolibro delle Misericordie toscane

Un audio-video-libro per spiegare ai più piccoli cos’è il Coronavirus e come difendersi. E’ quello che ha messo a punto, per i bambini delle scuole per l’infanzia (3-6 anni) della Toscana, pubbliche e paritarie, il gruppo di lavoro del progetto ASSO delle Misericordie toscane su invito del ministero dell’Istruzione e in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale.

"ASSO, andrà tutto bene" il titolo del libro, che accompagna le belle immagini realizzate da una volontaria delle Misericordie con un racconto audio, visto che i bambini a questa età non sanno ancora leggere. L’obiettivo è la conoscenza dell'emergenza sanitaria che abbiamo attraversato e che ancora oggi stiamo vivendo, a partire dalle sensazioni vissute dai più piccoli. Questo percorso ha una parte iniziale dedicata agli adulti, come spunto di riflessione sull'importanza della lettura e soprattutto della lettura ad alta voce, su cui la Regione Toscana da alcuni anni ha posto grande attenzione, realizzando progetti specifici.

Nella storia i bambini conosceranno il leprotto sbadato Carletto che, spaventato da quello che sente attorno a sé, chiama il suo amico, il saggio orsetto ASSO, per cercare conforto e capire cos’è questo Coronavirus. E ASSO spiegherà a Carletto quello che un bambino di quell’età deve sapere sul virus e su come difendersi, con un messaggio utile a conoscere le precauzioni necessarie, ma che aiuti anche i più piccoli a non restare vittime dell’angoscia e della paura.

L’audiolibro nasce dalla collaborazione della Federazione regionale delle Misericordie con l’Ufficio scolastico regionale e con la professoressa Roberta Michelini, coordinatrice delle attività di eduzione fisica e sportiva del MIUR, per offrire un aiuto alle scuole nella formazione a distanza, ma anche alle famiglie.

L’audio libro è scaricabile dalla sezione ‘educazione fisica e sportiva’ del sito dell’USR https://www.dad-usrtoscana.it/educazione-fisica-e-sportiva/

Fonte: Misericordie della Toscana - ufficio stampa