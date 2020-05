Elisoccorso a Santa Croce per incidente in conceria

Un incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 25 maggio, in una conceria della zona industriale a Santa Croce sull'Arno, per la precisione in via Sant'Andrea. A rimanere coinvolto un 34enne, in gravi condizioni. Al momento non si conosce la dinamica dell'incidente, stando a una prima ricostruzione potrebbe essere avvenuta una reazione con prodotti chimici.

Sul posto un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno. L'intervento è avvenuto con codice rosso. Allertato anche l'elisoccorso, che è atterrato nelle vicinanze, al campo Buti di Santa Croce, per poi ripartire alla volta dell'ospedale di Pisa.