Ponte di Albiano Magra, Lega: "Rossi non sembra indicato per fare il commissario"

"Dall'8 aprile scorso, giorno in cui è, purtroppo, rovinosamente crollato il ponte di Albiano - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - non ci pare che siano stati fatti effettivi passi avanti nell'ottica di un ritorno ad una normalità nella predetta zona. Con questi ritmi temiamo fortemente che la solita burocrazia possa essere, pertanto, un grosso intralcio e l'aver indicato, da parte di un esponente del Governo, ottobre come mese in cui buona parte dei problemi sarebbero stati risolti, ci pare che, stando così le cose, forse si potrà parlare certamente del mese di ottobre, ma magari del 2021. Il fatto che, fortunatamente non ci siano state vittime, come purtroppo sul ponte Morandi, non deve rappresentare, peraltro, una sorta di incomprensibile freno ad una necessaria operatività che, lo ribadiamo, in queste settimane non ci sembra sia stata così febbrile. Riteniamo, inoltre che il Presidente Rossi, ormai in scadenza di mandato, non sia la persona più idonea per svolgere in modo continuativo il ruolo di Commissario; fra pochi mesi, infatti, non sarà più Governatore e necessariamente dovrà cedere il testimone, favorendo così potenziali e deleterie ulteriori perdite di tempo."

Fonte: Ufficio stampa