Siamo Tutti Campioni, donazione alla Pubblica Assistenza di Limite

La Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite sull'Arno desidera ringraziare il ciclista Dario Puccioni, in qualità di referente di zona, che ha deciso di devolvere all'associazione parte del ricavato dell'iniziativa “Siamo Tutti Campioni”, regalando un materassino a depressione e un pulsossimetro palmare: attrezzi utilissimi per lo svolgimento dell'attività sanitaria che i volontari hanno continuato e continuano a portare avanti quotidianamente anche nel periodo della pandemia. Dario oltre ad essere un valente ciclista svolge attività di volontariato presso la Croce d’Oro di Limite ed ha potuto verificare la soddisfazione di far parte di questo sodalizio ma anche la necessità di presidi ed attrezzature per poter essere di aiuto agli altri nel momento della necessità.

L'iniziativa “Siamo Tutti Campioni” è partita dalla Regione Marche, per poi allargarsi in varie parti d'Italia e d'Europa e consiste in un'asta online a scopo benefico con l'hashtag #siamotutticampioni, in cui sono stati messi in vendita oggetti e cimeli utilizzati durante la carriera da campioni dello sport in attività e non. Hanno aderito all’iniziativa ciclisti professionisti provenienti da tutta Italia ed Europa, un segno di unità da nord a sud, attivi su strada, ciclocross, pista, mtb e paraciclismo, ma anche campioni dello sci, del basket, della marcia della pallavolo, del calcio, del motociclismo, ginnastica artistica e tanti altri.

Il ricavato è stato prima raccolto in toto e poi utilizzato per acquistare materiale in favore di associazioni e ospedali.

Oltre alle suddette donazioni alla Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite sull'Arno, in Toscana sono stati donati: due computer portatili all’ospedale di Empoli e due tablet alla casa di cura “Il Castello” di Montelupo Fiorentino e alla casa famiglia “L'abbraccio” di Limite sull’Arno per far sentire gli anziani ospiti meno soli.

Fonte: Ufficio stampa