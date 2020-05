Riaperti i Punti anagrafici decentrati del Comune di Firenze

Dopo quello del Parterre (che ha ripreso l'attività lo scorso 4 maggio) riaprono oggi gli altri Punti anagrafici decentrati (Pad).

Tutti gli sportelli saranno accessibili solo su prenotazione telefonica, che potrà essere effettuata chiamando il contact center 055055 sia per gli uffici dell’anagrafe che per quelli, elettorali e dell’Aire (l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero). I cittadini senza appuntamento non saranno ricevuti e l'accesso agli uffici è consentito solo se muniti di mascherina.

Questi i Pad aperti e i relativi orari:

PAD Parterre (Cubo 1 Piazza Libertà 12) 8.30 - 13 da lunedì a sabato, 14.30 - 17 martedì e giovedì

PAD Alberti (piazza Alberti 2/a) 8.30 - 13 da lunedì a venerdì, 14.30 - 17 martedì e giovedì

PAD Bini (via Bini 7) 8.30 - 13 da lunedì a venerdì, 14.30 - 17 martedì e giovedì

PAD Vogel (via delle Torri 23) 8.30 - 13 martedì, mercoledì e giovedì, 14.30 – 17 martedì e giovedì

PAD Villa Pallini (via Baracca 150/P) 8.30 - 13 martedì, mercoledì e giovedì, 14.30 - 17 martedì e giovedì

PAD Sorgane (via Tagliamento 7) 8.30 - 13 martedì, mercoledì e giovedì, 14.30 - 17 martedì e giovedì

PAD Santa Croce (piazza Santa Croce, 1) 8.30 - 13 martedì, mercoledì e giovedì, 14.30 -17 martedì e giovedì

Per i Pad sono attivi anche questi numeri telefonici: informazioni 055 2769237 - 055 2769238; iscrizioni anagrafiche 055 2768565.

La modalità di prenotazione per chiedere le carte di identà elettroniche tramite agenda ministeriale è sospesa.

Ufficio elettorale (viale Guidoni 174)

Segreteria elettorale e liste: informazioni allo 055 3283677, Aire e tessere elettorali: informazioni allo 055 3283603. Orario al pubblico dal lunedì al venerdì 8.30-13, martedì e giovedì anche 14.30-17.

Uffici di stato civile

Da oggi l’accesso agli uffici dello Stato civile potrà avvenire soltanto su appuntamento. Il primo contatto con tutti gli uffici dovrà avvenire sempre telefonicamente contattando i seguenti numeri: nascite allo 055/ 2768292; cittadinanze allo 055/ 276-8204 - 8278; matrimoni e unioni civili / separazioni e divorzi allo 055/276-8211-8568; archivio stato civile e crtificati allo 055/2768221.

Nell’ambito del primo contatto telefonico verrà valutato, assieme al cittadino, se occorre fissare un appuntamento per fornire informazioni di dettaglio (che non possono essere fornite on telefonicamente) oppure per verificare istanze ed eventuali documenti a corredo di queste ultime.

Al di là di casi particolari la trasmissione di tutte le istanze finalizzate ad avviare i procedimenti di stato civile, avverrà normalmente per posta elettronica (anche non certificata) ai seguenti indirizzi mail: nascite: nascite@pec.comune.fi.it; cittadinanze: cittadinanze@pec.comune.fi.it; matrimoni e unioni civili: matrimoni@pec.comune.fi.it; separazioni e divorzi: matrimoni@pec.comune.fi.it; archivio stato civile e certificati: annotazioni.statocivile@pec.it - certificati.stciv@comune.fi.it - certificazioni.statocivile@pec.it

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa