Boom sanificazioni, la parola ai professionisti del settore

Nel contesto dell’emergenza sanitaria che privati, imprese e pubblico stanno vivendo, le diverse esigenze non trovano corretta risposta nel mercato, più specificatamente nel vasto ambito delle sanificazioni dei locali contro il virus oggetto della pandemia.

Mario Cerofolini, titolare dell’omonima azienda empolese specializzata nel campo delle pulizie e le branche ad essa annesse, ci racconta come la “fase 2” è stata vissuta da chi la domanda nel merito delle sanificazioni, la riceve.

“Non c’è stata chiarezza dagli organi preposti; sia dal lato della domanda che dell’offerta, il mercato si è riempito di disinformazione nel merito degli interventi” ci spiega Cerofolini “complice la corsa alla riapertura e la naturale apprensione verso gli obblighi della sanificazione, l’affidamento ad interventi con valenza discutibile era inevitabile” il mercato si è infatti riempito di speculatori che con le sanificazioni, avevano poco a che fare.

Annunci di interventi allo Ozono, utilizzo di vapori ed addirittura di raggi UV con presunta azione sterilizzante si sono sprecati negli ultimi mesi, cavalcando il momento di incertezza, poiché solo di recente è stata fatta chiarezza sulla non provata validità contro il Covid-19 da parte del Ministero della Salute sulle operazioni citate.

Operazioni del genere sono infatti soggette a determinati periodi di formazione che il personale deve affrontare, senza contare i lunghi iter burocratici per poter adottare i protocolli adatti relativi alla pandemia, una serie così lunga di nuovi addetti ai lavori non era infatti credibile.

“Per fare le sanificazioni – prosegue Mario Cerofolini – non posso impiegare personale qualsiasi. È un mansione che richiede esperienza, conoscenza delle macchine e dei prodotti chimici dedicati. C'è bisogno di un tempo di formazione che nemmeno è stato avuto a disposizione, fortunatamente ho potuto contare sul personale che avevo già specializzato.

C’è stato comunque un gap tra le esigenze immediate della clientela e gli interventi che potevano essere effettuati nel rispetto delle regole sul coronavirus. «Pensate che con 8 persone al centralino, che rispondono ad equivalenti linee telefoniche, non riusciamo a prendere tutte le chiamate e ci sono lamentele perché c'è il rischio di trovare occupato» Esponendo quindi un certo rammarico nel non poter soddisfare tutte le richieste, essendo l’attività stessa un punto di riferimento del settore per il territorio.

Nonostante l’azienda possa contare su una forza lavoro di 130 dipendenti, il personale specializzato agli interventi di sanificazione è solo una parte marginale, poiché la stessa richiesta, precedente all'emergenza sanitaria in materia, era ridotta.

“La sanificazione offerta da noi è a completamento di quello che dovrebbe essere il quotidiano obbligo, da parte dei cittadini, di igienizzare e sanificare i propri locali, in funzione di una migliore prevenzione – conclude Cerofolini – confidando nel corretto adottamento delle osservazioni emanate, da parte di tutti, ciò che veramente farà la differenza.

Cerofolini Srl

via G.B. Vico 49-53 Empoli (Fi)

Tel. 0571-960049

Fax 0571 926261

impresa-pulizie-cerofolini.net