Si fa male sulla scogliera a Punta Pacchiano: interviene l'elisoccorso

Una squadra dei vigili del fuoco di Livorno con personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) ed i Sommozzatori del Nucleo di Soccorso Acquatico dei vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti in località Punta Pacchiano, zona Romito, per soccorrere un ragazzo infortunatosi sulla scogliera, in zona particolarmente impervia e di difficile raggiungimento da terra. Il personale ha provveduto a porre in sicurezza la persona che è stata poi recuperata dall'elicottero Pegaso del servizio 118.