Africa Day, perdura l'amicizia di Barberino Tavarnelle con Ciad e Zambia

Il Comune di Barberino Tavarnelle ha aderito alla giornata mondiale dell’Africa. “Abbiamo avuto un passato diverso ma avremo un futuro comune”. Con le parole dello storico e antropologo senegalese Cheikh Anta Diop l’amministrazione comunale ha rievocato l’Africa Day, il cinquantasettesimo anniversario della fondazione dell'Organizzazione dell'unità africana fondata il 25 maggio 1963. “Nonostante il nostro impegno sia necessariamente orientato a monitorare l’andamento della curva del contagio e a contrastare gli effetti negativi da Covid-19 sul sistema sociale ed economico – commenta l’assessore alla Cooperazione internazionale Giacomo Trentanovi - teniamo a ricordare quanto importante sia per noi dare continuità a quel dialogo, a quell’amicizia che da decenni ci tiene legati ai fratelli africani, alle famiglie del Ciad e dello Zambia”.

Nella complessa dialettica tra povertà e ricchezza, l’amministrazione comunale di Barberino Tavarnelle, con la sua comunità vicina ai bisogni dei più deboli, sa da che parte stare. Lo ha sempre saputo, quasi fosse inciso nel dna di ogni cittadina e cittadino. “Sogniamo l’equità sociale, sogniamo l’uguaglianza dei diritti e la parità per le famiglie, donne, uomini, bambini e anziani che combattono con la fame – prosegue l’assessore - e tentiamo di realizzarle nella nostra visione di cooperazione internazionale che è fatta di sanità, formazione, ambiente. Che non tollera pregiudizi, respinge gli stereotipi e gli atteggiamenti paternalistici o caritatevoli. Il nostro obiettivo di sostegno ai bisogni dell’Africa si basa sulle relazioni, sui legami di amicizia e reciprocità con i paesi del Ciad e dello Zambia”.

Una volontà che è partita dal basso, dalla rete di solidarietà della nostra comunità, e si concretizza attraverso l’attuazione di progetti e interventi mirati. Le azioni sono tese all’educazione, alla tutela e alla formazione sanitaria, allo sviluppo sostenibile e all’autonomia alimentare, economica ed occupazionale, alla crescita culturale delle comunità di Kafue in Zambia e Dobà in Ciad. Comune, associazioni, enti religiosi e scuole, cittadini del nostro territorio. Insieme, per l’Africa Day.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino