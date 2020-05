Aiuti per i tassisti, approvata in Consiglio la mozione di Stella (FI)

Considerato il lungo periodo di lockdown e che con la riapertura delle attività il turismo è azzerato e l'economia deve praticamente ripartire da zero, la Regione deve prevedere "uno stanziamento a fondo perduto per ogni tassista" che operi sul territorio della Toscana. Lo chiede la mozione presentata dal consigliere Marco Stella (Forza Italia) e approvata oggi in aula all'unanimità dal Consiglio regionale. La richiesta, come si legge nella narrativa dell'atto di indirizzo, nasce dal fatto che "nei fondi del governo ci sono aiuti al settore del turismo cui i tassisti non possono accedere in quanto figurano come artigiani".

"Una delle categorie colpite dall'emergenza Covid è sicuramente quella dei tassisti - sottolinea Stella - che aspettano ore nelle aree di sosta in attesa di clienti che non ci sono. Il turismo è scomparso, così come il business creato dal turismo congressuale legato alle fiere e ai convegni. Si tratta di un vero e proprio tracollo, che si misura in tempi di attesa e numero di corse, un paio al giorno in media per ciascun taxi. Sono contento che la mozione sia passata, e ringrazio le forze politiche che l'hanno votata. Adesso la Regione dia seguito alla richiesta del Consiglio, quantificando una cifra adeguata per una categoria particolarmente colpita dal tracollo del turismo".

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo FI - ufficio stampa