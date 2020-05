'AiutiAMOsancasciano', la festa del Volontariato lancia un video per la raccolta fondi

San Casciano aiuta San Casciano. Donare è un gesto che attraversa ogni età, ogni percorso di vita, ogni sfumatura del cuore. Anche a cento anni, come nonna Dina, si può essere pronti a dare un aiuto alle famiglie bisognose e credere che insieme, con la forza dell’unità, si possa affrontare e superare i momenti più difficili. Nella fase 2 dell’emergenza sanitaria e sociale in cui i bisogni delle famiglie, aggravati dell’impoverimento economico del lockdown, sono emerse in maniera consistente, la Festa del Volontariato sancascianese lancia un nuovo appello volto all’adesione alla campagna di raccolta fondi “aiutiAMOsancasciano”.

Un video realizzato con i contributi dei volontari per affermare il valore della solidarietà e invitare i cittadini a donare attraverso due modalità di versamento: l’adesione alla campagna crowfounding e la donazione tramite bonifico bancario. “Ognuno di noi può fare la propria parte e offrire un supporto concreto per non lasciare indietro nessuno – dichiara il presidente della Festa del Volontariato sancascianese Daniele Cavari - le ricadute della crisi epidemiologica hanno lasciato tracce considerevoli sulle condizioni reddituali delle famiglie, causando una forma di infragilimento inaspettato e imprevisto. Usiamo il cuore e facciamo del nostro meglio per dare alle fasce deboli della comunità, che più stanno soffrendo in questo momento, l’opportunità di rialzarsi e ricostruire. Insieme possiamo farcela. Il miglior investimento che abbiamo il dover di coltivare in ognuno di noi è la solidarietà”. Nel lancio digitale della campagna della festa del Volontariato sancascianese realizzato con un piccolo mosaico di videomessaggi girati da alcuni volontari che hanno già donato si alza la voce della comunità che vuole bene a San Casciano e vuole restituire, dare al paese ciò di cui adesso ha più bisogno.

L’iniziativa “aiutiAMOsancasciano”, realizzata in tandem con l’amministrazione comunale, si pone l’obiettivo di integrare le risorse e gli strumenti che lo Stato ha assegnato al Comune, non sufficienti a coprire i bisogni emergenti legati alla pandemia, con ulteriori fondi destinati alle famiglie che hanno necessità reali e accertate.

Per effettuare le donazioni è possibile aderire alla campagna crowfounding collegandosi a www.gofoundme.com (questo il link: http://gf.me/u/xv2dzm) e tramite conto corrente bancario con Causale "Covid19 aiutiamo San Casciano" codice IBAN IT79X0359901800000000132023 - intestato a Tesoreria Cassa Centrale Comune di San Casciano.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa