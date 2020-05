Bando per le aree verdi alle associazioni a Borgo San Lorenzo

Le recenti misure, disposte per il contenimento del virus Covid-19, per lo svolgimento delle attività motoria e culturale hanno costretto le associazioni e le società a ripensare il loro lavoro cercando di sfruttare nuovi spazi. Sono molte le domande e le richieste arrivate al Comune dalle varie realtà del territorio.

L’Amministrazione, per rispondere alle diverse esigenze ed offrire nuove opportunità, ha messo a disposizione di queste associazioni alcune aree verdi e aree attrezzate per svolgere in sicurezza il loro lavoro.

Al via un bando, con scadenza 2 giugno, destinato proprio a questi obiettivi. Tutte le informazioni e le modalità di presentazione delle domande si trovano sul sito del Comune di Borgo San Lorenzo al link http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/eventi-notizie/aree-verdi-e-spazi-per-attivita-motorie

“Comprendiamo la situazione, e come Amministrazione – afferma la Vicesindaco e Assessore alla Cultura Cristina Becchi – siamo vicini a queste realtà coscienti del fatto che su di loro ha pesato profondamente il costo dell’emergenza. Sono attività importanti che arricchiscono il nostro territorio e danno opportunità alla comunità, il nostro obiettivo è quello di sostenerle il più possibile e di trovare delle risposte, per quello che possiamo, alle loro esigenze”.

Le aree interessate sono: il Parco di Villa Pecori Giraldi, l’area ex campo calcio Viale Giovanni XXIII presso il Parco Pertini, il Campo da Basket in Viale della Resistenza e la Pista di pattinaggio presso il Foro Boario.

L’Ufficio, sulla base delle richieste ammesse, stilerà un calendario per l’utilizzo. La gestione, la pulizia e il rispetto di tutte le normative vigenti anche in materia di gestione dell’emergenza, saranno a carico dell’utilizzatore.

“Crediamo – afferma l’Assessore allo Sport Gabriele Timpanelli – che questa iniziativa possa essere un piccolo aiuto per le nostre realtà associative, sia sportive che culturali. Spazi all’aperto per poter svolgere la propria attività in sicurezza. Praticare sport, soprattutto dopo questo lungo periodo, diventa ancora più importante per il proprio benessere e la propria salute".

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - ufficio stampa