Aree verdi pubbliche per le attività sportive all'aperto a Serravalle Pistoiese

Svolgere attività all'aperto accogliendo le linee guida del Governo e del Coni e aiutando le società sportive in un momento di crisi. E' questa l'idea che ha mosso il Comune a patrocinare alcune attività andando incontro alle richieste pervenute da parte delle associazioni.

"Come amministrazione - afferma l'assessore agli impianti sportivi, Benedetta Vettori - siamo disponibili ad aiutare il mondo dello sport mettendo a disposizione gli spazi pubblici presenti sul territorio. Ad oggi ci sono pervenute le richieste da parte della società Zona 18 per svolgere la loro attività di fitness nella zona dell'area verde in via del Redolone denominata "Fitness a cielo aperto" che è partita in questi giorni, quella della società Dea Dance per corsi di Zumba che si terranno all'area verde in via dei Macelli a Casalguidi per tutta l'estate e di un giovane pattinatore che ha chiesto di poter utilizzare la pista di pattinaggio che si trova all'interno dell'area verde a Ponte di Serravalle dal momento che si trova impossibilitato ad andare a Livorno, sede abituale degli allenamenti. Come amministrazione abbiamo dato il patrocinio a queste iniziative e dal momento che ci sono ancora spazi disponibili siamo a disposizione di tutte le società sportive che faranno richiesta di poterne usufruire agevolando così la ripresa delle loro attività e, mettendo gratuitamente a disposizione le aree verdi, dando un aiuto anche dal punto di vista economico. Tutto ovviamente nel rispetto delle regole di sicurezza igienico sanitaria come richiesto dal decreto del Governo".

Per informazioni sui corsi di fitness organizzati dalla Zona 18 è possibile contattare il numero 328/7541347

per i corsi di Zumba della Dea Dance il numero da chiamare è 327/4673447

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio Stampa