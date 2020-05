Centri Estivi a Montespertoli dal 15 Giugno al 31 Luglio: aprono le iscrizioni

L'Amministrazione Comunale di Montespertoli ha valutato la necessità di garantire, anche in questa fase di emergenza sanitaria e nella massima sicurezza per bambini ed operatori, nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida nazionali, le attività ludico-ricreative estive per bambini e ragazzi.

"Riuscire ad offrire anche quest'anno i centri estivi non è stato affatto facile, i costi da sostenere per il comune sono decuplicati ma era necessario garantire questo servizio alle famiglie del territorio. Abbiamo ridotto un po' l'orario ma abbiamo ampliato le fasce d'età. Ringrazio di cuore staff del comune che ha prontamente riorganizzato il servizio." dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

La proposta mette in campo risorse e idee per offrire alle famiglie una misura di supporto e ai bambini attività e esperienze organizzate prevalentemente all'aria aperta dopo questo lungo periodo che li ha visti costretti a casa.

Si reputa infatti necessario mantenere l’attenzione nei confronti di questa fascia di popolazione che si è vista privata, oltre che della sfera educativa e culturale, anche della spensieratezza e della giocosità, incidendo fortemente sulle condizioni di benessere. A questo si aggiunge la necessità di garantire una forma di sostegno logistico-organizzativo, oltre che economico, alle famiglie che più sono in difficoltà, tenendo conto della ripresa delle attività lavorative e del permanere della chiusura delle scuole.

I centri estivi 2020 saranno rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, avranno inizio dal 15 giugno e termineranno il 31 luglio 2020, con un'apertura giornaliera dalle ore 08.30 alle ore 14,00.

L'Amministrazione fornirà il servizio trasporto e di refezione per tutto il periodo dei centri estivi.

Saranno introdotti criteri per l’accesso prioritario al servizio al fine di costituire una graduatoria fra i richiedenti, privilegiando quelle famiglie in cui la conciliazione tra vita familiare e lavorativa sia di difficile gestione e in cui siano presenti membri con fragilità.

Le tariffe di iscrizione ai centri estivi 2020 saranno ridimensionate in virtù della riduzione oraria del servizio rispetto agli anni precedenti e non subiranno alcun aumento, nonostante il rilevante aggravio economico che l'Amministrazione dovrà sostenere per garantire tutti gli standard di sicurezza previsti.

I bambini dovranno essere organizzati in piccoli gruppi stabili ed omogenei, suddivisi in 3 fasce di età: 3-5 anni; 6-11 anni; 12-14 anni;

L'obiettivo è quello di garantire la presenza giornaliera di circa 65 bambini, suddivisi in piccoli gruppi, la fascia di età 3-5 anni sarà accolta nel plesso scolastico di Montagnana, la fascia 6-11 anni e 12-14 al Centro per la cultura del vino 'I Lecci'.

La raccolta delle iscrizioni prenderà avvio da domani 27 maggio e terminerà il 7 giugno 2020, sarà possibile trovare la domanda e tutte le informazioni nella sezione 'Area tematica' - 'Montespertoli INformatoFamiglia' sul sito del Comune.

Fonte: Comune di Montespertoli