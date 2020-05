David spolverato con pennelli e aspirapolvere: la pulizia del gigante di Marmo

In questa settimana il David di Michelangelo, custodito all'interno della Galleria dell'Accademia a Firenze, sarà 'spolverato'. L'operazione di spolveratura del gigante in marmo avviene ogni due mesi, per evitare che polvere e depositi vari si accumulino sulla superficie e tolgano luminosità alla scultura.

La pulizia del David viene effettuata tramite un'aspirapolvere a zaino e con l'aiuto di pennelli a setole morbide, per eliminare la polvere e ripulire delicatamente anche nelle fessure più strette. La rimozione costante dei depositi e della polvere permette di non incorrere in problemi di conservazione e quindi di mantenere lucentezza al marmo del David.

Per svolgere la spolveratura gli operatori montano su un ponteggio mobile e controllano anche tutta la statua, che non presenti nessuna anomalia o variazione. Ogni passaggio viene documentato e fotografato nei minimi dettagli.