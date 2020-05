Elena Pietrini rimane alla Savino Del Bene Scandicci

La Savino Del Bene Volley comunica che la schiacciatrice Elena Pietrini vestirà la maglia della Savino Del Bene Scandicci anche per la stagione sportiva 2020/2021. La giovane atleta toscana resta per il secondo anno consecutivo nella società del Patron Paolo Nocentini. Pietrini, nata il 17 Marzo 2000, ha fatto una grande stagione al suo debutto in una squadra di club in Serie A1 e in CEV Champions League siglando oltre duecento punti. La storia insieme continua.

LE PAROLE DI ELENA PIETRINI

Le mie sensazioni per la prossima stagione sono esattamente le stesse di quella passata, ovvero molto buone. Voglio migliorarmi sotto tutti i punti di vista e fare un buon campionato. Questo spero e mi auguro che possa accadere anche come squadra perchè possiamo permettercelo.

Fonte: Ufficio stampa