Fase 2: agenti di viaggio scenderanno in piazza a Firenze

La situazione del comparto è gravissima. I provvedimenti presi dal governo centrale sono insufficienti e a livello locale non è stato preso alcun provvedimento. Siamo più che perplessi, considerando il peso economico del turismo nell’economia regionale. Non intervenire e sostanzialmente abbandonare la locale industria dei viaggi equivarrebbe a consegnare ai grandi gruppi multinazionali la restante quota di mercato ancora gestita dalle imprese che hanno base sul territorio. In un momento come questo è necessaria la massima unità possibile. Per questi motivi Fiavet Toscana parteciperà alla manifestazione spontanea delle agenzie di viaggi prevista per domani in Piazza Santa Croce alle 10.30. La nostra organizzazione è in prima linea da 60 anni nella tutela degli interessi della categoria, non ha mai fatto sconti alla politica ed alle grandi multinazionali (va ricordata la recente vittoria nella causa intentata da Fiavet contro Lufthansa, che si aggiunge ad altri successi contro Expedia e Ryan Air) e non perderà nessuna occasione per raggiungere gli obbiettivi concreti necessari per resistere e poi essere protagonisti della ripartenza.

Qui il testo della lettera

Fonte: Fiavet Toscana