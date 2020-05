Fase 2, Gruppo Lega: "Regione provveda a rifornimento mascherine per alunni"

“Si parla tanto in questo periodo di far tornare i ragazzi a scuola per l’ultimo giorno, e di aprire i centri estivi, ma non si pensa alle mascherine adeguate per i giovanissimi in vista anche del possibile e auspicabile ritorno sui banchi di scuola a settembre, abbiamo presentato una mozione al Consiglio regionale, affinché si vadano a reperire mascherine adeguate, sia in numero che in misure – dicono i due consiglieri regionali della Lega, Jacopo Alberti e Luciana Bartolini, primi firmatari della mozione – È evidente che le mascherine da adulti non offrono ai giovanissimi la portabilità né la sicurezza di cui necessitano: i dispositivi di protezione individuale di taglia normale attualmente in circolazione sono eccessivamente grandi per i bambini e dotati di elastici troppo lunghi, incapaci di garantire una efficace protezione dal contagio. Quindi abbiamo chiesto che la Regione si faccia carico di reperirle sul mercato toscano e italiano, e di incentivarne la produzione anche locale”.

“Quello che chiediamo, è che ci sia un numero sufficiente di mascherine per giovanissimi, altrimenti il ritorno a scuola, anche per un solo giorno, potrebbe mettere in pericolo la salute dei ragazzi e dei loro familiari. Non possiamo scaricare anche la responsabilità del reperimento di Dpi per bambini e ragazzi sulle spalle dei genitori, come è stato fatto con la didattica a distanza, né il controllo dell’adeguatezza delle mascherine sugli insegnanti, una volta tornati in classe. Gli alunni dovrebbero essere abituati ed educati all’uso corretto delle mascherine, responsabilizzati, prima che si riaprano le porte degli istituti scolastici. Per questo – concludono gli esponenti del Carroccio – chiediamo che la Regione sensibilizzi anche il Governo centrale sollevando la questione in Conferenza Stato-Regioni, affinché sia incentivata la produzione nazionale di mascherine di taglia per bambini e si provveda a un approvvigionamento presso aziende produttrici italiane in quantità sufficiente a garantire la copertura totale del fabbisogno di tutti gli alunni delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della Toscana”.

Fonte: Jacopo Alberti, portavoce dell'opposizione - Ufficio Stampa