Finto tentativo di rapina a Empoli, era una vendita di droga finita male

Vendita di droga finita male ieri a Empoli. Un giovane straniero, dopo una lite per una cessione di stupefacenti in cui qualcosa è andato storto, è rimasto ferito in piazza Matteotti a Empoli. Quando sono sopraggiunte le forze dell'ordine ha raccontato di aver subito il furto dello zaino. A darne notizia l'odierna edizione de La Nazione.

Carabinieri e polizia hanno rintracciato i due presunti aggressori, che però hanno riportato versioni discordanti rispetto a quella del giovane ferito. Intanto il ragazzo ferito ha fatto perdere le sue tracce.