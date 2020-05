Forza Italia Firenze: "Aggressioni in piazza Dalmazia e Sant’Ambrogio. Città insicura"

“Eravamo stati facili profeti dicendo che dopo l'emergenza ci sarebbero stati seri problemi di sicurezza. Le piazze sempre più vuote, sempre meno botteghe attirano degrado e delinquenza in ogni zona di Firenze" affermano Jacopo Cellai, Capogruppo di Forza Italia e coordinatore azzurro, Giampaolo Giannelli, vicecoordinatore provinciale, e Giulio Sbal, responsabile sicurezza.

"Mentre torna l'incubo occupazioni, come nel caso di Poggio Secco a Careggi, si registrano ancora episodi di criminalità. In piazza Dalmazia alcuni poliziotti sono stati aggrediti da un gruppo di peruviani (si è scoperto essere irregolari). A loro il nostro più totale sostegno per il grande lavoro fatto durante tutta l’emergenza. Un'altra aggressione, in questo caso ad un anziano commerciante colpito in pieno volto, è avvenuta in Sant'Ambrogio. Tanti troppi episodi che dimostrano come Firenze sia sempre più insicura e il PD latita”.

Fonte: Ufficio Stampa