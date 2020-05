In auto con due coltelli e la marijuana: denunciato sulla Montagna pistoiese

Nella tarda serata di ieri, lunedì 25 maggio, i carabinieri di San Marcello Piteglio hanno denunciato in stato di libertà un giovane incensurato poco più che trentenne residente da anni in zona perché ritenuto colpevole del reato di porto d’armi e oggetti atti ad offendere.

Durante un controllo stradale in via Roma il giovane ha rallentato per farsi sorpassare da un'altra vettura e non essere fermato, ma i militari proprio per questo sospetto hanno fermato entrambi i mezzi.

Alla vista dei due militari, il trentenne ha tentato di nascondere, nell’intercapedine fra il sedile di guida e il cambio, una busta di cellophane di colore bianco. Al suo interno circa un grammo di marijuana. Approfondendo il controllo, all’interno della portiera lato guidatore erano presenti due coltelli, uno a scatto e l’altro a serramanico, aventi entrambi una lama di circa 10 cm di cui il ragazzo non sapeva giustificare il possesso, non avendo regolare porto d’armi.

Tutto quanto è stato posto sotto sequestro e il giovane è stato denunciato. Inoltre è stata anche ritirata la sua patente di guida.