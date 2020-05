Incidente in moto a Ponte a Egola, 49enne in ospedale

Si è verificato un brutto incidente a Ponte a Egola nel pomeriggio di oggi (martedì 26 maggio). Nella frazione di San Miniato in via Gramsci è avvenuto un incidente per un motociclista. Era in sella al suo mezzo quando, per cause ancora da accertare, è caduto a terra e ha riportato seri traumi.

Si tratta di un uomo di 49 anni, per cui sono stati allertati subito i soccorsi. Sul posto la Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno, che ha portato il ferito in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli.