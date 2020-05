Lavori in Fi-Pi-Li, deviazioni tra Ginestra Fiorentina e Montelupo

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno l'Ufficio Viabilità della della Città Metropolitana, su richiesta della Regione Toscana, ha disposto l'ordinanza per gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza sul Lotto II/a dal km15+180 al km 19+375 prevedendo la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Ginestra Fiorentina e Montelupo in entrambe le direzioni dalle 22 del 27 maggio alle ore 6 del 28 maggio 2020.

Dalle 6 del 28 maggio alle 24 del 26 luglio 2020 sono istituite una serie di misure: deviazione del traffico sulla carreggiata in direzione Mare a due corsie;

restrizione della corsia di marcia in direzione Mare al km 16+400 con il conseguente spostamento del traffico veicolare sulla corsia di sorpasso sempre in direzione Mare;

restrizione della corsia di sorpasso in direzione Firenze al km 17+700; utilizzo del punto di scambio di carreggiata al km 17+550, utilizzo del punto di rientro in carreggiata al km 17+150 per il flusso transitante in direzione Firenze.

Per l'utenza veicolare sarà predisposta la segnaletica di preavviso e di percorso alternativo.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa