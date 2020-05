"L'avanzo di bilancio del Consiglio sia dato a commercianti in difficoltà": propone la Lega

“Riteniamo che sia doveroso e urgente - affermano i Consiglieri regionali della Lega - sostenere concretamente tutte quelle attività commerciali ed artigianali toscane che, causa l’insorgere del Covid-19, sono purtroppo in arretrato nel pagamento dei canoni di locazione. In Toscana sono davvero molti questi esercizi che, una volta avuto il via libera alla riapertura, si sono però ritrovati in questi mesi un pesante fardello economico da sostenere, dove la voce inerente agli affitti è un elemento molto rilevante nel complesso delle spese solitamente da sostenere.”

“Il nostro Ordine del giorno - precisa la Capogruppo Elisa Montemagni - mira a fornire, quindi, tramite l’utilizzo dell’intero avanzo di bilancio consiliare, uno specifico e sostanziale appoggio, per venire incontro ai nostri corregionali che si trovano incolpevolmente morosi, causa il lockdown. Auspichiamo, pertanto che anche le altre Forze politiche presenti in Consiglio regionale, appoggino convintamente la nostra proposta, dando, così, un chiaro ed univoco segnale di vicinanza nei confronti dei predetti piccoli imprenditori.”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa