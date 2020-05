Livorno, aperte le iscrizioni ai nidi d'infanzia

Sono aperte fino al 5 giugno le iscrizioni ai Servizi educativi 0/3 anni comunali e privati convenzionati.

Il procedimento è stato avviato come ogni anno, anche se allo stato attuale non sono ancora note le disposizioni ministeriali e regionali legate alla situazione Covid 19, circa l’avvio dell’anno educativo 2020/2021.

“Guardiamo comunque alla ripartenza dei servizi – precisa la vicesindaca Monica Mannucci – e anzi è proprio allo scopo di potersi adeguare prontamente alle linee guida del Governo e della Regione che abbiamo emanato il bando per le iscrizioni ai Servizi educativi 0/3 anni comunali e privati accreditati presso i quali il Comune si riserva annualmente tramite convenzione posti nei quali inserire bambini e bambine dalla graduatoria pubblica”.

Le disposizioni potranno determinare per l'anno educativo2020/21, per motivi legati alla salvaguardia sanitaria, una rimodulazione della ricettività dei servizi, come pure un eventuale posticipo dei tempi di inizio dell'anno educativo. Al momento è quindi incerta la possibilità di poter procedere all'assegnazione dei posti stessi entro il termine previsto del 10 luglio.

“Nell'ambito della cornice normativa che sarà delineata – sottolinea la vicesindaca - permane comunque l'impegno dell’Amministrazione comunale nel trovare le strategie e soluzioni organizzative migliori per fornire supporto alle esigenze delle famiglie nel conciliare lavoro e cura e per offrire ai bambini la dimensione della socialità”.

I servizi educativi prima infanzia (3-36 mesi) nell'anno educativo 2020/21 potranno accogliere i bambini nati:

· dal 1° Settembre 2019 al 5 Giugno 2020 (fascia Piccoli)

· dal 1° Gennaio a 31 Agosto 2019 (fascia Medi)

· dal 1° Gennaio a 31 Dicembre 2018 (fascia Grandi).

Le domande di prima/nuova iscrizione possono essere presentate on line accedendo fino alle ore 13 di venerdì 5 giugno alla pagina Iscrizioni ai Servizi educativi 0-3 anni comunali e privati convenzionati per l'anno educativo 2020/2021 de lla Rete civica del Comune di Livorno:

http://www.comune.livorno.it/educazione-scuola/nidi-infanzia/iscrizioni-ai-servizi-educativi-0-3-anni-lanno-educativo-20202021

Per i cittadini/le cittadine che trovano difficoltà a procedere on line,è attivabile un servizio di assistenza alla compilazione su appuntamento ( “di sportello” o telefonico) per l’inserimento on line della domanda di iscrizione sostenuto da un servizio di mediazione linguistica e culturale.

Per informazioni ed assistenza alla compilazione on line sono attivi - dal lunedì al venerdì negli orari 9/13 e 14/17,30 - i numeri 0586-820970 e 0586-820977.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa