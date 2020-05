Pagamenti in ritardo per i medici, AOU Senese e CNU risolvono il problema

Raggiunto un accordo tra l’Aou Senese ed il CNU (Comitato Nazionale Universitario) di Siena, in merito ai pagamenti di guardie mediche e reperibilità, relative al periodo novembre 2018-maggio 2020 e retribuzione di risultato anno 2018.

«L’accordo raggiunto – spiega il professor Walter Gioffrè, presidente CNU – è frutto dell’intesa con la direzione aziendale delle Scotte, nelle persone del direttore generale Valtere Giovannini e del direttore amministrativo Maria Silvia Mancini, e con il delegato alla sanità dell’Università di Siena, professor Francesco Dotta, che si sono prodigati per la risoluzione dell'annosa vertenza che creava non pochi problemi ai docenti medici universitari, un accordo che ha i presupposti per una stabilità futura. Il ritardo nei pagamenti ha creato alcuni malumori all’interno del personale ma finalmente una soluzione è stata trovata, anche grazie all’impegno nell’ultimo periodo del rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati».

Dopo una serie di incontri, in cui il Presidente del CNU, professor Walter Gioffrè, è stato coadiuvato dall'esperto professor Botta, è stata individuata la soluzione del problema, tanto che i docenti medici universitari convenzionati con il SSN hanno trovato in busta paga gli arretrati e la retribuzione di risultato del 2018.

«Il Direttore Generale Valtere Giovannini – conclude Gioffrè - che tanto merito ha avuto nella volontà di portare a buon fine la questione, si incontrerà nei prossimi giorni con me e con il professor Dotta per siglare un accordo sulla stabilizzazione di tali pagamenti ai medici universitari convenzionati con l'Aou Senese».

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa