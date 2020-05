Anche a Ponsacco torna il mercato completo

Da domani mercato al completo anche a Ponsacco. Da mercoledì 27 maggio anche gli ambulanti di prodotti non alimentari potranno tornare operativi anche nella città del mobile grazie all’importante lavoro di riorganizzazione fatto nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni di categoria e gli stessi ambulanti.

Nel rispetto delle normative anti-covid, il Comune ha operato una redistribuzione dei banchi, per garantire che tutto si svolgesse in sicurezza sia per gli ambulanti che per i cittadini, con particolare attenzione al corretto distanziamento. Per questo il mercato occuperà un’area più grande e si svolgerà in Piazza della Repubblica, via dei Mille, via Don Minzoni, via Roma e via Sauro.

Si tratta di una soluzione provvisoria, decisa in accordo con tutti gli operatori. Infatti appena sarà possibile completare la riassegnazione definitiva dei posti, l’assetto complessivo del mercato sarà ulteriormente perfezionato con l’alleggerimento di alcune vie e il coinvolgimento di altri spazi, come ad esempio il Corso Matteotti. Inoltre dalle prossime settimane il piazzale del luna park potrà essere usato come parcheggio e verrà aperto il passaggio pedonale dello stadio per raggiungere il mercato in tranquillità.

La Sindaca Francesca Brogi e l’Assessore al commercio Roberta Lazzeretti commentano soddisfatte: “È stato un lavoro di riorganizzazione complesso e delicato, che siamo riusciti a portare a termine grazie alla preziosa collaborazione tra gli uffici comunali, gli ambulanti e le associazioni di categoria che ringraziamo. Non è semplice gestire il mercato nel centro storico e mantenerlo qua è stata una richiesta soprattutto delle associazioni dei commercianti, perché costituisce un punto di forza e un elemento di vitalità nel cuore del nostro paese. Il Comune di Ponsacco è stato l'unico in Provincia di Pisa a dover cambiare radicalmente la disposizione delle piazzole. Tutto questo si è reso necessario perché il nostro centro storico presenta strade strette che dovevano essere necessariamente alleggerite nel numero di banchi per garantire la sicurezza. Adesso siamo pronti per tornare a vivere il nostro mercato con l’entusiasmo e l’energia tipici di questo luogo”

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa