Pontedera, pubblicata la graduatoria del bando affitti

È stata pubblicata la graduatoria provvisoria e l’elenco degli esclusi in riferimento al Bando per il sostegno al pagamento degli affitti in seguito alla emergenza epidemiologica Covid 19. Fino al 4 giugno 2020 è possibile presentare ricorso: compilando l’apposito modello: ed inviandolo per email all’indirizzo protocollo@comune.pontedera.pi.it L’ufficio Ufficio Urp- Sociale ha informato dell’esito della domanda presentata, tramite mail, inviata alla casella di posta elettronica indicata nella domanda. Qui tutte le info utili.

Fonte: Ufficio stampa