Riapre la biblioteca comunale di Volterra

Siamo lieti di comunicare che da mercoledì 27 maggio La Biblioteca Comunale di Volterra riaprirà al pubblico con il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì tutte le mattine dalle 9 alle 13, il Martedì e Giovedì anche dalle 15 alle 19.

In questa prima fase la Biblioteca sarà aperta solo per prestito/restituzione di libri accogliendo un Utente per volta, una luce nel corridoio regolamenterà gli accessi.

Potrà accedere una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti.

Non sarà consentita la permanenza nelle sale di lettura.

Per accedere sarà obbligatorio indossare mascherina e guanti e procedere all'igienizzazione delle mani.