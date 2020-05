Riapre la biblioteca di Poggio a Caiano

La Biblioteca comunale Francesco Inverni di Poggio A Caiano riaprirà al pubblico a partire da domani, mercoledì 27 maggio, con i consueti orari e con i seguenti servizi:

-Restituzione dei libri presi in prestito, senza necessità di prenotazione, ma con ingressi contingentati e la presenza di massimo due utenti per volta.

-Servizio di prestito su prenotazione. Gli utenti potranno prenotare fino a 3 libri o DVD da prendere in prestito inviando una mail a: biblioteca@comune.poggio-a-caiano.po.it. Nella mail dovranno essere tassativamente indicati il nome e cognome, il codice utente riportato sul retro della tessera del prestito, un recapito telefonico per eventuali comunicazioni, l'autore ed il titolo del libro. Le richieste dovranno pervenire entro le ore. 11.00 ed il materiale potrà essere ritirato solo il giorno seguente, negli orari di apertura della biblioteca.

-Rimarrà comunque attivo il prestito a domicilio, con la procedura a suo tempo indicata: http://www.comune.poggio-a-caiano.po.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_1693.html

-Non è al momento possibile recarsi in biblioteca per fini di studio o ricerca.

Per l'ingresso in biblioteca, gli utenti sono pregati di attendere all'esterno il loro turno, muniti di mascherina. All'interno sono pregati di indossare i guanti o di igenizzarsi le mani con gli appositi dispenser ubicati all'ingresso. Ad ogni utente sarà inoltre misurata la temperatura con apposito termoscanner.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio stampa