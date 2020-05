Ricorso a risorse Mes, il Consiglio approva mozione IV

"Assumere, prima del pronunciamento del Parlamento una posizione favorevole sull'opportunità che l'Italia acceda alle risorse del MES, se verrà confermata l'erogazione senza alcuna condizionalità". Lo chiede, alla Giunta regionale, il primo punto dell'impegnativa della mozione in merito all'utilizzo delle risorse del Meccanismo europeo di stabilità (MES) in Toscana, presentata dai consiglieri del gruppo Italia Viva - Stefano Scaramelli, Elisabetta Meucci e Massimo Baldi - e approvato dal Consiglio regionale. In seguito all'emergenza sanitaria Covid-19, infatti, l'Europa ha deciso, attraverso il MES, di destinare importanti risorse finanziarie (pari al 2 per cento del Pil nazionale) per sostenere la spesa dei singoli paesi membri in materia di potenziamento del personale sanitario e delle strutture sanitarie. Dal MES per la Toscana, in ragione del numero degli abitanti, del tasso di anzianità e della diffusione del Covid-19, potrebbero arrivare risorse per circa 2miliardi e 300milioni.

La mozione, inoltre, impegna la giunta, nel caso in cui le risorse diventino effettivamente disponibili, "a discutere in Consiglio regionale, nel rispetto delle prerogative di quest'ultimo, la azioni da intraprendere in materia di programmazione di edilizia sanitaria, in termini di investimenti nella ricerca e nell'innovazione della tecnologia sanitaria, e in materia di pianificazione dell'incremento della pianta organica per tutti i profili professionali della sanità, compresa la valorizzazione delle operatrici e degli operatori del settore".

