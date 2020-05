Schiaccia mano a un carabiniere e scappa all'alt: arrestato a Pontedera

Un 48enne è stato arrestato dai carabinieri di Pontedera dopo che ha tentato di scappare in auto dopo l'alt dei militari, schiacciando la mano di un appuntato che voleva aprire la porta del mezzo e trascinando lo stesso per alcuni metri. Tutto ha avuto inizio nella giornata di ieri. I militari dell'Aliquota Radiomobile hanno imposto l'alt all'uomo, che ha preferito scappare. È stato inizialmente fermato in una piazza di Pontedera, mentre tentava di nascondere qualcosa nell'abitacolo. È stato allora che il militare ha tentato di aprire la porta del mezzo, rimanendo bloccato dall'uomo che ha ripreso la marcia. Infine è stato fermato e bloccato definitivamente. Dalla perquisizione del mezzo sono stati trovati un involucro contenente residui di cocaina ed un moschettone multiuso con due lame estraibili di 7 cm. Una volta arrestato, il quarantenne è stato trasferito ai domiciliari. Quest'oggi è previsto il processo per direttissima.